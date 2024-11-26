Блинкен: Вашингтон сделает все, чтобы успеть усилить Киев до прихода Трампа

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Белый дом под руководством президента Джо Байдена применит всевозможные усилия, чтобы успеть усилить Украину обещанными вооружениями для продолжения конфликта с РФ до прихода к власти республиканца Дональда Трампа, передал Sky News.
Об таком решении на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7 объявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен.
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки обратил внимание, что Белый дом намерен сделать всё возможное, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в следующем 2025 году, «либо вести переговоры с позиции силы», если того потребует ситуация.
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«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах Конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности», — подчеркнул Энтони Блинкен.
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки обратил внимание, что Белый дом намерен сделать всё возможное, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в следующем 2025 году, «либо вести переговоры с позиции силы», если того потребует ситуация.
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Ольга Енгалычева