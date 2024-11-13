Блинкен вновь обвинил КНДР в якобы участиях в боевых действиях против ВСУ

Энтони Бликен (Фото: riamediabank.ru/Рамиль Ситдиков)
Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз бездоказательно заявил, что военные из КНДР якобы уже «буквально участвуют в боях против ВСУ». Он также пригрозил «жёстким ответом».
Об этом американский чиновник заявил на брифинге в Брюсселе.
«Северокорейские военные... сейчас буквально участвуют в боях, что требует и получит жесткий ответ», — сказал глава госдепартамента.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель безапелляционно утверждал, что десять тысяч военнослужащих из КНДР якобы уже участвуют вместе с российскими военными в боевых действиях в Курской области, впрочем, как обычно, не приводя никаких доказательств.
Москва также неоднократно заявляла, что у США нет никаких подтверждений того, что в зоне спецоперации присутствуют военные из КНДР. А Пхеньян назвал подобные заявления представителей Белого дома «грязными манёврами» с целью скрыть собственные преступления.
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«Северокорейские военные... сейчас буквально участвуют в боях, что требует и получит жесткий ответ», — сказал глава госдепартамента.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель безапелляционно утверждал, что десять тысяч военнослужащих из КНДР якобы уже участвуют вместе с российскими военными в боевых действиях в Курской области, впрочем, как обычно, не приводя никаких доказательств.
Москва также неоднократно заявляла, что у США нет никаких подтверждений того, что в зоне спецоперации присутствуют военные из КНДР. А Пхеньян назвал подобные заявления представителей Белого дома «грязными манёврами» с целью скрыть собственные преступления.
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Александр Бойцов