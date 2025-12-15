Генсека ОКР Виктора Березова внесли в базу «Миротворца»*
Личные данные генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР) Виктора Березова попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.
По информации «Постньюс», это произошло из-за участия Березова в XIII международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который состоялся в Тольятти и Самаре в ноябре текущего года. Там он выступил на тему «Арбитраж, право, аналитика в спорте».
Личные данные Березова оказались в «Миротворце»* после того, как МОК порекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в отдельных видах спорта в международных соревнованиях.
Виктор Березов является генсеком ОКР с декабря 2024 года. В текущем году он стал обладателем ведомственной награды Министерства спорта.
