Блогера Эрика Давидыча внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*
Личные данные блогера Эрика Давидыча (Эрик Китуашвили) внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».
Издание пишет, что создатели сайта обвиняют блогера в «пропаганде войны, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «соучастии в преступлениях против Украины и её граждан».
В карточке Китуашвили также отмечается, что он регулярно оказывает помощь армии России. Например, в марте прошлого года он продал свой автомобиль за 10 миллионов рублей и все деньги перечислил на помощь фронту.
Ранее в базе «Миротворца»* оказались данные легендарного хоккеиста Павла Буре, а также исполнительницы песни «Матушка Земля» Татьяны Макеевой (Куртуковой).
