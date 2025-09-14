Шестилетняя девочка из России оказалась в базе «Миротворца»*
В базе «Миротворца»* оказалась шестилетняя девочка из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского сайта.
Из них следует, что маленькая россиянка «сознательно нарушила государственную границу» республики, за что и была внесена в список. По данным агентства, ребенок появился на свет летом 2019 года.
Это далеко не первый раз, когда дети из РФ попадают в базу «Миротворца»*. Например, ранее там оказался трехлетний мальчик, которого, помимо сознательного нарушения границы, обвинили в покушении на территориальную целостность страны.
В списки чаще всего вносят медийных личностей. Среди них — видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian), певица Мария Бойко (Mia Boyka), заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и другие.
