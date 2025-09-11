Достижения.рф

На Украине внесли в базу «Миротворца»* пятилетнего ребенка из России

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Пятилетний мальчик из России оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, пишет ТАСС.



Личные данные ребенка, родившегося в мае 2020 года, внесли 11 сентября. Причиной этого стали обвинения в покушении на территориальную целостность Украины и нарушении государственной границы. По информации, размещенной на сайте, вместе с мальчиком в базу внесли данные нескольких 11-летних детей. Их также обвиняют в аналогичных действиях.

Сайт «Миротворец»* является платформой, разработанной украинскими активистами и государственными структурами Украины. Он размещает информацию о людях, которых обвиняют в поддержке действий, противоречащих интересам страны.

*признан экстремистским на территории РФ

Дарья Осипова

