На Украине внесли в базу «Миротворца»* пятилетнего ребенка из России
Пятилетний мальчик из России оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, пишет ТАСС.
Личные данные ребенка, родившегося в мае 2020 года, внесли 11 сентября. Причиной этого стали обвинения в покушении на территориальную целостность Украины и нарушении государственной границы. По информации, размещенной на сайте, вместе с мальчиком в базу внесли данные нескольких 11-летних детей. Их также обвиняют в аналогичных действиях.
Сайт «Миротворец»* является платформой, разработанной украинскими активистами и государственными структурами Украины. Он размещает информацию о людях, которых обвиняют в поддержке действий, противоречащих интересам страны.
*признан экстремистским на территории РФ
