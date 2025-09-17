Фигуристка Алина Загитова попала в базу украинского сайта «Миротворец»

17 сентября 2025, 10:14

Алина Загитова (Фото: Telegram @azagitova_official)

Личные данные фигуристки Алины Загитовой оказались в базе украинского ресурса «Миротворец»* из-за участия в фестивале «Таврида.Арт». Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, российскую спортсменку обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины, участии в пропагандистских мероприятиях России и незаконной коммерческой деятельности в Крыму».





«Все это Загитова, по их мнению, совершила, приняв участие в фестивале "Таврида.Арт" в 2021 году», — говорится в материале.