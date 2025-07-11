Блогерша похвасталась полётом в закрытый аэропорт Ростова на военном самолёте с «человеком Кремля»
Расследование будет проведено по факту полёта российского блогера Марии Шалаевой на военном самолёте в закрытый для гражданских судов аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Об этом генерал-майор авиации в отставке, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик России Владимир Попов сообщил в беседе с «Абзацем».
Генерал убеждён, что причастные к несанкционированному использованию военного борта будут найдены и наказаны по закону. Если эта история станет известна министру обороны Андрею Белоусову, «он даст по шапке за такой слабый контроль».
Лётчик назвал недалёкими людей, которые хвастаются подобным, не осознавая нынешней обстановки в стране.
В заключение генерал добавил, что эта ситуация может негативно повлиять на волонтёров, которым военные лётчики оказывают помощь в оперативной доставке всего необходимого, и близким, сопровождающим тяжелораненых. Блогер «поигралась», но нанесла вред людям, которые действительно нуждаются в помощи военной авиации.
В своём личном блоге Мария Шалаева похвасталась, как с маленьким сыном и неким мужчиной, «человеком Кремля», слетала в Ростов-на-Дону на военном самолёте, заявив, что такая привилегия доступна далеко не всем. После того, как история всколыхнула соцсети, она быстро удалила все записи.
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