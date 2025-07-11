Блогерша похвасталась полётом в закрытый аэропорт Ростова на военном самолёте с «человеком Кремля»

11 июля 2025, 16:25

Генерал Попов: причастные к полёту Шалаевой на военном самолёте будут наказаны

Фото: iStock/Vital Hil

Расследование будет проведено по факту полёта российского блогера Марии Шалаевой на военном самолёте в закрытый для гражданских судов аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Об этом генерал-майор авиации в отставке, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик России Владимир Попов сообщил в беседе с «Абзацем».