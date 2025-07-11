В ГД заявили о недопустимых действиях США по украинскому конфликту

Депутат Швыткин: в Москве спокойно относятся к помощи Трампа Киеву
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Москва осознает, что США продолжают оказывать помощь Украине даже после прихода Трампа. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.



Тем не менее в России к этому относятся спокойно, отметил депутат.

«Штаты не прекращали поставки вооружения на Украину. Оказывая помощь террористическому режиму, они, по сути, показывают приверженность ВСУ в рамках российско-украинского конфликта. В Москве к этому относятся спокойно», — пояснил Швыткин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Москва считает эти действия недопустимыми и продолжает проводить спецоперацию до достижения собственных целей и задач.

При этом депутат добавил, что Вашингтон при Трампе начал выступать за завершение конфликта, однако США продолжают оставаться на стороне Киева.

В свою очередь военный обозреватель Виктор Литовкин заявил Общественной Службе Новостей, что Трамп является очень непредсказуемой личностью.

«Он хотел бы проявить себя в качестве миротворца, закончив конфликт России и Украины. Но он понимает, что это не конфликт между двумя странами. Это конфликт между Западным миром, западной цивилизацией и Россией. Конфликт, который происходит на территории Украины, жизнями украинского народа. Мгновенно этот конфликт закончить невозможно», — отметил Литовкин.

По словам обозревателя, Трамп сильно разочаровался, получив категорический ответ российского президента Владимира Путина, поскольку члены НАТО перед ним пресмыкаются, а Путин не стал.

Эксперт считает, что Трамп желает выйти из украинского конфликта, хлопнув дверью, так как киевский режим проигрывает, а американскому лидеру не хочется, чтобы поражение Украины произошло при нем.
Элина Позднякова

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