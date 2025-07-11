В ГД заявили о недопустимых действиях США по украинскому конфликту

11 июля 2025, 13:53

Депутат Швыткин: в Москве спокойно относятся к помощи Трампа Киеву

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Москва осознает, что США продолжают оказывать помощь Украине даже после прихода Трампа. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.





Тем не менее в России к этому относятся спокойно, отметил депутат.





«Штаты не прекращали поставки вооружения на Украину. Оказывая помощь террористическому режиму, они, по сути, показывают приверженность ВСУ в рамках российско-украинского конфликта. В Москве к этому относятся спокойно», — пояснил Швыткин в беседе с «Газетой.Ru».

«Он хотел бы проявить себя в качестве миротворца, закончив конфликт России и Украины. Но он понимает, что это не конфликт между двумя странами. Это конфликт между Западным миром, западной цивилизацией и Россией. Конфликт, который происходит на территории Украины, жизнями украинского народа. Мгновенно этот конфликт закончить невозможно», — отметил Литовкин.