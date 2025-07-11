Внезапно пролетевший над Киевом самолёт мог перевозить американские системы ПВО Patriot
Пролетевший над Киевом самолёт мог перевозить американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что жители украинской столицы заметили в небе пассажирский самолёт. При этом полёты в стране запрещены с 2022 года. Местные СМИ предположили, что это тяжёлый военно-транспортный борт АН-124 «Руслан».
Самолёт вылетел из Днепра, куда вооружение доставляют из Польши, в районе 12:00 (совпадает с московским).
Ряд СМИ пишет, что это тот же АН-124, который Канада конфисковала у России в 2022 году. Однако военные лётчики в своих Telegram-каналах опровергают эти сведения.
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