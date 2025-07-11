Внезапно пролетевший над Киевом самолёт мог перевозить американские системы ПВО Patriot

11 июля 2025, 14:03

Mash: пролетевший над Киевом самолёт мог транспортировать системы ПВО Patriot

Фото: iStock/dongfang zhao

Пролетевший над Киевом самолёт мог перевозить американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.