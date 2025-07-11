Генерал-майор Попов: Киевский режим готовится к эвакуации во Львов

11 июля 2025, 15:17

Украинское правительство готовится к эвакуации во Львов на фоне российского наступления

Фото: istockphoto / Olena_Z

Украинское правительство готовится к эвакуации во Львов на фоне наступления российских войск, сообщил генерал-майор Попов в беседе с сайтом MK.ru.





По его словам, чиновникам разослан секретный документ о подготовке мест для министерств на западе страны.



Военный отметил, что за последние два года там могли быть восстановлены или построены бункеры на глубине до 50 метров. Он также предупредил, что уничтожение этих объектов будет сложной задачей.





«Теперь мы потихоньку берем ситуацию в свои руки», — рассказал эксперт.