Блогерша угрожала бывшему мужу СВО за претензии к полетам на военных бортах

11 июля 2025, 17:49

Фото: istockphoto / icholakov

Блогерша Мария Шалаева, летавшая в Ростов военным бортом, угрожала бывшему супругу отправкой на СВО, сообщает Baza.





Причиной конфликта стали претензии Сергея к тому, что Мария возит их общего трехлетнего ребенка на самолетах Минобороны.



Сергей рассказал, что предлагал Марии отдать ему ребенка, но она отказалась. Он также выразил возмущение тем, что гражданские лица, в том числе дети, летают на военных самолетах. СМИ выяснили, что новый возлюбленный Шалаевой может быть связан с боксом.





«Сегодня же я должен был забрать ребенка, но она сообщила, что он неожиданно заболел», — поделился Сергей.