Глава Минобороны Белоусов проверил выполнение задач группировкой ВС РФ «Днепр»
Выполнение задач группировкой войск «Днепр» в зоне спецоперации проверил глава Минобороны России Андрей Белоусов.
Министр провел совещание по вопросам оснащения военных современной техникой и оружием, заслушав доклады.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении министерства.В Минобороны добавили, что докладывал министру генерал-полковник Михаил Теплинский и другие командиры. Ранее стало известно, кто из офицеров Службы безопасности Украины сыграл ключевую роль во вторжении ВСУ в Курскую область.