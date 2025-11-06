Блогерше из Иркутской области дали 2,7 года колонии за дискредитацию ВС РФ
Кировский районный суд Иркутска приговорил 35-летнюю жительницу Шелехова Марию Махмутову к двум годам и 7 месяцам колонии-поселения по делу о нападении и оскорблении силовиков, сообщила пресс-служба судебной инстанции.
Летом 2025 года женщина разместила видео из автомобиля, в котором высказала критику в адрес специальной военной операции и празднования Дня России. Она отметила, что праздников стало слишком много, а также использовала в речи ненормативную лексику.
После публикации ролика ей начали поступать многочисленные угрозы. На следующий день её задержали. За видео, содержащее критику специальной военной операции, Марию оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о дискредитации армии.
