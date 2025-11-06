Блогерше из Иркутской области дали 2,7 года колонии за дискредитацию ВС РФ

06 ноября 2025, 09:39

Фото: iStock/OlFedv

Кировский районный суд Иркутска приговорил 35-летнюю жительницу Шелехова Марию Махмутову к двум годам и 7 месяцам колонии-поселения по делу о нападении и оскорблении силовиков, сообщила пресс-служба судебной инстанции.