Российские средства ПВО уничтожили 75 украинских дронов за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над территорией Волгоградской области ликвидировали 49 дронов, над Республикой Крым – семь, над Воронежской областью – шесть, над Ростовской областью – четыре, над Белгородской областью – три, над Орловской областью – два, над Московской – один. По одному беспилотнику также уничтожили над Курской, Липецкой и Тамбовской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
