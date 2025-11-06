Достижения.рф

Российские средства ПВО уничтожили 75 украинских дронов за ночь

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации военного ведомства, над территорией Волгоградской области ликвидировали 49 дронов, над Республикой Крым – семь, над Воронежской областью – шесть, над Ростовской областью – четыре, над Белгородской областью – три, над Орловской областью – два, над Московской – один. По одному беспилотнику также уничтожили над Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

