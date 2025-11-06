Достижения.рф

Жителей Волгограда разбудила серия громких взрывов

SHOT: серия взрывов прогремела над Волгоградом


Несколько взрывов произошло в разных частях Волгограда. Об этом изданию SHOT рассказали местные жители.



По их словам, всего было не менее десяти громких хлопков на западе и на севере Волгограда. В некоторых домах тряслись стены и окна.

По предварительным данным, в небе над городом сработала система противовоздушной обороны. Как утверждают очевидцы, группа беспилотников пытается атаковать Волгоград со стороны реки Волги, пролетая на низкой высоте.

Также о взрывах недавно сообщали жители городов Волжский и Калач-на-Дону. Вместе с тем около трех взрывов прогремело в пригороде Тулы.

Ранее в Белгородской области из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. В момент нападения он управлял автомобилем.



