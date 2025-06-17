Блогершу из Иркутска, желавшую смерти военным, отправили в психдиспансер
Иркутскую блогершу, публично желавшую смерти российским военным и насмехавшуюся над Днем России, после задержания отправили в психоневрологический диспансер.
Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Блогер, называвшая себя «инфлюенсером», не сопротивлялась отправке на лечение и не жалела о своих действиях.
При задержании она отказывалась открывать дверь и извиняться за свои слова.
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