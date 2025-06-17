ПВО сбили 14 украинских беспилотников над четырьмя областями
ПВО уничтожила 14 беспилотников над Калужской, Тульской и другими областями
Российские средства ПВО в период с 12:00 до 15:00 мск уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями четырех областей. Сообщило Минобороны.
Наибольшее количество БПЛА, девять единиц, были сбиты над Калужской областью. Три беспилотника уничтожены над Тульской областью. Также по одному украинскому беспилотнику сбито над территориями Брянской и Смоленской областей.
Атаки БПЛА пресечены дежурными средствами ПВО.
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