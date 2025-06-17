Генерал Липовой: карательный батальон ВСУ может провести зачистку под Сумами
Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил об опасности карательного батальона ВСУ, замеченного под Сумами. По мнению летчика, украинские бойцы могут провести зачистку местного населения.
«Этот батальон ВСУ опасен в плане мародерства, в плане преступлений против местного населения Украины, и поэтому они должны их опасаться гораздо больше, чем кого-либо», — сказал Липовой.Генерал предположил, что отряд используется в качестве инструмента устрашения мирных жителей, которые не желают покидать свои дома. По его словам, на протяжении недели киевский режим активно призывает население эвакуироваться вглубь страны в связи с наступлением российских войск.
«Вполне возможно, что Киев может этот батальон бросить для того, чтобы он там провел зачистку», — добавил Липовой.Перед этим сообщалось, что зафиксировано продвижение российских сил вблизи Водолаги и Беловодов в Сумской области.