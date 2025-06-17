Военные ВС РФ нанесли удары по складу дронов в Киеве после публикации волонтера

17 июня 2025, 15:28

Фото: iStock/Diy13

16 июня 2025 года в Киеве произошла атака российских вооруженных сил на склад дронов, расположенный в Национальном авиационном институте Украины. Удары были нанесены в ночь с 16 на 17 июня, и, согласно информации от руководства учебного заведения, пострадали несколько зданий, однако данные о конкретной атаке на склад дронов не были подтверждены. Об этом пишет украинское СМИ.