Военные ВС РФ нанесли удары по складу дронов в Киеве после публикации волонтера
16 июня 2025 года в Киеве произошла атака российских вооруженных сил на склад дронов, расположенный в Национальном авиационном институте Украины. Удары были нанесены в ночь с 16 на 17 июня, и, согласно информации от руководства учебного заведения, пострадали несколько зданий, однако данные о конкретной атаке на склад дронов не были подтверждены. Об этом пишет украинское СМИ.
Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе после публикации волонтера Сергея Притулы, который разместил фотографию дронов «Тарас-П», находившихся в одном из ангаров института. Многие пользователи социальных сетей раскритиковали Притулу за возможное раскрытие координат военного объекта, что могло привести к его атаке.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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