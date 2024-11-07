Bloomberg: Без поставок США боеприпасы у ВСУ закончатся за считанные месяцы

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Если вновь избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить военную поддержку Киева, то боеприпасы для американского вооружения на Украине закончатся очень быстро. Речь может идти буквально о нескольких месяцах.
Об этом пишут обозреватели информационного агентства Bloomberg. В публикации отмечается, что в том случае, если Трамп решит прекратить военные поставки на Украину и не станет использовать рычаги давления на Россию, которые могли бы способствовать прекращению огня, то Киев столкнётся с реальной перспективой поражения. Боеприпасы для поставляемых из США танков, пусковых установок и систем ПВО закончатся в этом случае за несколько месяцев, пишут авторы материала.
Другие основные союзники Киева — Великобритания, Франция, страны Балтии — не раз подчёркивали, что продолжат оказывать военную помощь Украине. Но их поддержка не сможет в достаточной степени компенсировать прекращение помощи со стороны США, пишут авторы статьи.
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