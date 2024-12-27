В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека

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В Белгородской области атаковали населённые пункты в четырех районах, есть потерпевшие, передал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
«Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ», — подчеркнул Гладков.
Автомобиль получил повреждения.
Сообщалось, что второй дрон взорвался в здании администрации. Из-за детонации повредилась входная группа и фасад и пострадали окна, отметил Гладков.
Еще один житель Белгородской области пострадал из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Шебекинском округе.
«В селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина полностью уничтожена огнем», — обратил внимание Вячеслав Гладков.
FPV-дрон совершил атаку на частное домовладение в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате происшествия были повреждены окна, посечены фасад и ограждение.
В селе Грузское Борисовского района из-за атаки беспилотного летального аппарата на территории сельхозпредприятия получил повреждения автобус.
Из-за прилёта боеприпаса в поселке Малиновка Белгородского района пострадала кровля и окна пристройки здания.
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