На Украине пожаловались на изощренные атаки российских дронов

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Российские дроны начали оснащать искусственным интеллектом, что усложняет их глушение с помощью систем РЭБ. Об этом изданию Politico заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.
По его словам, установка ИИ на дроны затрудняет их глушение с помощью РЭБ, так как они сами распознают цель и наносят удар.
Он отметил, что российские военные оснащают беспилотники возможностью распознавать цели, даже при отсутствии питания от сети. Они могут видеть объект, похожий на электростанцию, при движении в автономном режиме.
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«К сожалению, атаки становятся все более изощренными. Даже используют ИИ, чтобы затруднить глушение своих беспилотников Shahed», — заявил Ченцов.
Он отметил, что российские военные оснащают беспилотники возможностью распознавать цели, даже при отсутствии питания от сети. Они могут видеть объект, похожий на электростанцию, при движении в автономном режиме.
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Элина Позднякова