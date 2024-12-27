Минобороны опубликовало кадры установки флага РФ в Лозовой Харьковской области

Видео: Минобороны РФ
Российские военные установили российский флаг в центре освобожденного населенного пункта Лозовая в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, водрузили флаг Российской Федерации в центре населенного пункта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
22 декабря Минобороны опубликовало информацию о том, что российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.
По данным ведомства, решительные действия подразделений группировок войск «Запад» и «Центр» позволили освободить данные населенные пункты. Уточняется, что военнослужащие ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника.
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