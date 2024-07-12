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Bloomberg: Киев получит меньше истребителей F-16, чем планировалось изначально

12 июля 2024, 19:19
Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Украина получит меньшее количество американских истребителей-бомбардировщиков F-16, чем планировалось ранее. Причина этого заключается в языковом барьере украинских лётчиков и сложностей логистики.


Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По разным данным Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в количестве 15-24 самолётов вместо 300 запланированных. Другой источник сообщает о 20 истребителях, которые ВСУ получат до конца текущего года.

По сообщению обозревателей издания, на Украине были озадачены задержками поставок запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и западными инструкторами. Обозначенные проблемы оказались настолько серьёзными, что в НАТО возникли сомнения относительно целесообразности поставок F-16 Киеву.

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ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Курскую АЭС
Mash: беспилотник ВСУ сбит в нескольких километрах от Курской АЭС
12 июля 2024, 19:15

Фото: IStock/WangAnQi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По информации канала, дрон целенаправленно летел атаковать АЭС, неся на борту взрывчатку. Расчет ПВО сбил его в нескольких километрах от энергетического объекта.

Информации о пострадавших нет. В июне врио главы области Алексей Смирнов объявил в прилежащем к станции городу Курчатове ракетную опасность и призвал жителей прятаться в полностью изолированных помещениях.

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Военные ВС РФ водрузили флаг в центре Урожайного
«Известия»: российские военные установили флаг в центре Урожайного в ДНР
12 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военные ВС РФ установили флаг в центре поселка Урожайное в ДНР. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что сделали это бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Ранее МО РФ сообщало, что российские военные в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Полковник ВС РФ рассказал о многолетней подготовке Украины к конфликту
Полковник Сыртланов: ВСУ готовились к конфликту, начиная с 2014 года
12 июля 2024, 18:48

Фото: IStock/Irina Piskova

Украина на протяжении десяти лет готовилась к масштабному конфликту с Россией. Об этом сообщил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, чьи слова приводит РИА Новости.
Он заявляет, что ВСУ готовились к боевым действиям, начиная с присоединения Крыма к России в 2014 году. За это время она развила агентурную сеть и завербовала сотни диверсантов, в том числе на территории России. Сыртланов заявляет, что большую часть из них принуждают к атакам против России физическим насилием или шантажом.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали 42-льетнего жителя, собирающего сведения о ВС РФ и передающего их на Украину. Его обвинили в шпионаже.

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#всу
#вс рф
#минобороны
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«‎Русские одерживают верх»: В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
Миршаймер: Украина не может переломить ситуацию на поле боя
12 июля 2024, 17:19

Фото: iStock/Ruma Aktar

Военные ВСУ проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер, пишет РИА Новости.
«Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть. Так или иначе, трудно представить, как украинцы смогут переломить ситуацию», — рассказал он.

Он отметил, что американский лидер Джо Байден озабочен тем, чтобы убедить украинцев, что они могут и дальше рассчитывать на помощь западных стран. По его словам, украинцы должны продолжать верить.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ
МО РФ: за неделю в плен сдались 22 бойца ВСУ
12 июля 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Zeferli

За период с 6 по 12 июля 2024 в плен сдались 22 солдата Вооруженных сил Украины. Об этом написало МО РФ в своем Telegram-канале.
Помимо этого, потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих. Российскими военными были уничтожены два танка, в том числе М1А1 «Abrams» американского производства. Девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Бельгия и другие страны намерены обеспечить Украину боеприпасами для F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова рассказала о новой крупной провокации, подготавливаемой Украиной
Захарова: ВСУ планирует взорвать Киевскую ГЭС и обвинить в этом Россию
12 июля 2024, 16:15

Фото: IStock/DedMityay

Украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ее сообщение базируется на опубликованном научным центром в Киеве исследовании в котором изучаются последствия затопления хранилищ воды реки Днепр. Она пояснила, что в 2022 году центр уже разрабатывал этот вопрос, а 2023 году дамба рухнула после обстрелов ВСУ.

Все это планируется для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию в «международных преступлениях и ударах по гражданским объектам и под прикрытием своих террористических атак попросить новый пакет военной помощи у запада», резюмировала Захарова.

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Боксёр Чеботарёв объяснил свой уход на фронт
12 июля 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Чемпион мира по боксу россиянин Артём Чеботарёв заявил, что ушёл добровольцем на фронт по идейным соображениям.
«То, что сегодня происходит, — это реально, не какая-то там агрессия России, а наоборот. Тот Запад считает себя хищником, а хищник с пищей (как они думают) не договаривается. <…> Не быть трусами. Не бояться. <…> Лучше потерять всё, нежели свои принципы», — прокомментировал в беседе с RT Чеботарёв.

А обозреватель Александр Бабицкий прокомментировал поступок актёра Сергея Селина, который отказался под камеры зачитывать монолог об «умирающей» России.

«Поступок настоящего русского патриота в исполнении Селина моментально вызвал широкий резонанс и одобрение общественности. Справедливости ради нужно обратить внимание на то, что среди творческой интеллигенции многие заняли патриотическую позицию», — отметил в беседе с «Царьградом» Бабицкий.

Ранее сообщалось, что уголовное дело против актера Виталия Гогунского завели на Украине из-за поддержки артистом СВО.

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Армия России имеет тактические успехи в районах Евгеновки и Новоселовки Первой
Кимаковский: ВС РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой
12 июля 2024, 14:59

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские бойцы успешно продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, а также ведут активные бои на часовоярском, торецком и покровском направлениях в ДНР. Такие данные привел советник главы региона Игорь Кимаковский.
«На часовоярском и торецком направлениях на Дзержинск идет сосредоточение наших ресурсов, подвоз боеприпасов и выравнивается линия фронта, выкапываются фортификационные сооружения. Основные действия сейчас ведутся на покровском направлении», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, армия России активно продвигается в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, а также предпринимает активные действия в сторону Воздвиженки, и ведут успешные боевые действия между Яснобродовкой и Карловкой.

Кимаковский пояснил, что после краха ВСУ в Авдеевке противник не может серьезно обороняться на данном направлении, ввиду чего российские бойцы ежедневно продвигаются и освобождают территорию ДНР.

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В зоне СВО ликвидировали оперного певца, заслуженного артиста Украины Воронку
12 июля 2024, 14:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации украинского оперного певца и актера, заслуженного артиста Украины Игоря Воронку, который принимал участие в боевых действиях против РФ в составе ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на его супругу.
Уточняется, что Воронка был ликвидирован в бою против российских сил. При этом его тело не эвакуировали и оставили на поле битвы. Официально заслуженный артист Украины числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали иностранного наёмника на Сватовском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Стельмаховка. В районе населённого пункта Стельмаховка под огневой удар российских войск попала группа украинских солдат. Среди них был англоговорящий наёмник, который был тяжело ранен.

Иностранец в течение получаса ещё выходил в радиоэфир на открытых частотах и просил эвакуировать его. Не дождавшись помощи, наёмник скончался от полученных ранений.

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