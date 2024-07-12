Bloomberg: Киев получит меньше истребителей F-16, чем планировалось изначально

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Украина получит меньшее количество американских истребителей-бомбардировщиков F-16, чем планировалось ранее. Причина этого заключается в языковом барьере украинских лётчиков и сложностей логистики.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По разным данным Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в количестве 15-24 самолётов вместо 300 запланированных. Другой источник сообщает о 20 истребителях, которые ВСУ получат до конца текущего года.
По сообщению обозревателей издания, на Украине были озадачены задержками поставок запасных частей и языковым барьером между украинскими пилотами и западными инструкторами. Обозначенные проблемы оказались настолько серьёзными, что в НАТО возникли сомнения относительно целесообразности поставок F-16 Киеву.
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Александр Бойцов