Глава МИД Украины Кулеба: Киев получит новые самолеты F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получит новую партию истребителей F-16 от стран НАТО, передает «24 канал».
Дипломат сказал, что не может поделиться маршрутом, по которому истребители будут доставлены в страну. Однако очень скоро они появятся в небе над Украиной. Он отметил, что власти на постоянной основе работают над тем, чтобы получить больше военных самолетов, в том числе МиГ-29.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.
Зеленский призвал Запад передать Украине более ста истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.
Зеленский призвал Запад передать Украине более ста истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова