Bloomberg: Киев впервые применил британские Storm Shadow для удара вглубь России

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Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Об этом заявляет американское агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника. Удары, как отмечается, наносились якобы по военным целям.
«Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», — сказано в материале.Ранее газета The Times писала, что Байден после одобрения Киеву на использование американских ракет ATACMS для ударов вглубь России также разрешил использовать и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для тех же целей. При этом Лондон, как отмечается, не будет давать официальных заявлений, чтобы не дать России «стратегическое преимущество на поле боя».
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Данил Пономарев