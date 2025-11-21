Bloomberg: Лондон утвердил план отправки войск на Украину
Великобритания утвердила план по отправке своих войск на Украину в случае завершения конфликта. Об этом 21 ноября сообщает агентство Bloomberg.
Согласно информации, Соединенное Королевство обновило свои планы развернуть контингент по коалиции желающих после проверки готовности и разведывательных миссий, проведенных на Украине летом.
Командование британских Вооруженных сил уже определило возможные места расположения штабов, которые хотят расставить вдали от линии боевого соприкосновения и границ России. Войска будут обучаться непосредственно на территории Украины.
Кроме того, Великобритания планирует выделить более £100 млн (примерно $130 млн) на реализацию этой инициативы.
