Орбан указал ЕС на момент истины на фоне переговоров о мире на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что ЕС следует пересмотреть свой подход к поддержке Украины в свете предложенного США мирного плана.
Политик выразил уверенность в намерениях президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
«Пока Вашингтон ведет переговоры о мире, председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] занята тем, что придумывает, как получить еще больше денег для Украины и финансирования войны... Момент истины настал для нас. Точнее, для брюссельского руководства», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что США предложили Киеву соглашение о гарантиях безопасности, аналогичное пятой статье Устава НАТО.