США представили Киеву соглашение о гарантиях безопасности по типу 5-й статьи Устава НАТО
США представили Украине проект дополнительного соглашения о гарантиях безопасности, основанный на модели пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Об этом 21 ноября сообщает портал Axios.
Согласно документу, любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение на Украину будет рассматриваться как угроза миру и безопасности трансатлантического сообщества.
Проект включает строки для подписей от Украины, США, Евросоюза (ЕС), НАТО и России. Соглашение рассчитали на десять лет с возможностью продления. По информации высокопоставленного представителя Белого дома, российскую сторону якобы проинформировали о содержании договора.
Накануне, 20 ноября, сообщалось, что Владимир Зеленский обсуждает с представителем Пентагона план США по завершению конфликта. В Киев прибыла делегация во главе с начальником штаба сухопутных войск США Дэном Дрисколлом.
Читайте также: