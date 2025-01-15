Никитин: FVP-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил техники НАТО на $300 млн

Андрей Никитин (Фото: РИА Новости/Александр Астафьев)
Оптоволоконный FVP-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил в зоне специальной военной операции технику НАТО на 300 миллионов долларов. Этот аппарат был разработан новгородским научно-производственным центром «Ушкуйник».
Об этом сообщил глава Новгородской области Андрей Никитин в ходе ежегодного послания. Он отметил, что России есть чем гордиться и на фронте, и в тылу. Например, инженерами, которые меньше чем за год освоили выпуск самого успешного на сегодняшний день российского боевого дрона.
Губернатор подчеркнул, что история не повторяется. Она непрерывна, и сегодня энергия, полученная от предков, помогает россиянам двигаться вперёд. Строить города, прокладывать дороги, растить и воспитывать детей. И воевать за правду, если это необходимо.
Читайте также:
В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей
Никитин: жителей поселка под Новгородом отправили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Губернатор Никитин: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск
Губернатор подчеркнул, что история не повторяется. Она непрерывна, и сегодня энергия, полученная от предков, помогает россиянам двигаться вперёд. Строить города, прокладывать дороги, растить и воспитывать детей. И воевать за правду, если это необходимо.
«Мы в ответе перед нашим прошлым, а главное — перед нашим будущим», — подчеркнул Андрей Никитин.
Читайте также:
В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей
Никитин: жителей поселка под Новгородом отправили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Губернатор Никитин: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск
Александр Бойцов