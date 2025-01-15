Депутат Рады Безуглая призвала США остановить поддержку Украины

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Соединённые Штаты должны прекратить помощь Украине до тех пор, пока не будет сменено руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ). С таким призывом выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
В своём телеграм-канале она написала, что обращается к американским властям, так как Вашингтон является основным партнёром и союзником Киева. Парламентарий указала, что просит руководство США переосмыслить руководство украинской армией.
Депутат также считает, что в военном руководстве отсутствует надлежащее планирование боевых операций. Кроме того, по её мнению, необходимо внедрить проведение анализа предпринятых действий и оценку их эффективности. По словам Безуглой, без принятия перечисленных мер дальнейшее сопротивление Украины превратится в «утилизацию».
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«Не предоставляйте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрения оборонного планирования», — написала Безуглая.
Депутат также считает, что в военном руководстве отсутствует надлежащее планирование боевых операций. Кроме того, по её мнению, необходимо внедрить проведение анализа предпринятых действий и оценку их эффективности. По словам Безуглой, без принятия перечисленных мер дальнейшее сопротивление Украины превратится в «утилизацию».
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Александр Бойцов