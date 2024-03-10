Bloomberg: На восстановление Украины могут выделить $1 трлн

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По оценкам Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины после конфликта правительства, топ-менеджеры крупнейших компаний и инвесторы могут выделить более $1 трлн государственного и частного капитала, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что с поправкой на инфляцию, это более чем в пять раз больше, чем финансируемый Соединенными Штатами план Маршалла по промышленному возрождению Европы после Второй мировой войны.
Турецкие компании уже восстанавливают украинские мосты и дороги, поставляют генераторы энергии и мобильные больницы. Немецкие и австрийские компании планируют создать в стране предприятия инфраструктуры и обороны, JPMorgan Chase & Co. ожидает рабочих групп для «предпроектного планирования», а Дания выделила €120 млн на восстановление судостроительного узла порта Николаева. Оборонный гигант Rheinmetall AG намерен построить на Украине предприятие по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Производитель стройматериалов Fixit строит производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG инвестирует в производство семян.
Однако пока, как отмечает агентство, выделение $1 трлн представляется нереальным: Киев уже несколько месяцев не может рассчитывать на более $60 млрд из Вашингтона из-за блокирования необходимой резолюции на Капитолийском холме и перспективы Украины получить западную, в основном, американскую помощь выглядят все более туманными.
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Турецкие компании уже восстанавливают украинские мосты и дороги, поставляют генераторы энергии и мобильные больницы. Немецкие и австрийские компании планируют создать в стране предприятия инфраструктуры и обороны, JPMorgan Chase & Co. ожидает рабочих групп для «предпроектного планирования», а Дания выделила €120 млн на восстановление судостроительного узла порта Николаева. Оборонный гигант Rheinmetall AG намерен построить на Украине предприятие по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Производитель стройматериалов Fixit строит производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG инвестирует в производство семян.
Однако пока, как отмечает агентство, выделение $1 трлн представляется нереальным: Киев уже несколько месяцев не может рассчитывать на более $60 млрд из Вашингтона из-за блокирования необходимой резолюции на Капитолийском холме и перспективы Украины получить западную, в основном, американскую помощь выглядят все более туманными.
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Ювелина Бернст