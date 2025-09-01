Украинские военные отчитываются перед командованием о погибших наемниках
Украинские военные собирают данные о погибших иностранных наемниках, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), для отчетности перед командованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Согласно информации, подтверждением этих действий служит видеозапись, обнаруженная у ликвидированного украинского боевика. На записи видно, как солдат ВСУ фиксирует тело погибшего колумбийского наемника. В видеоотчете упоминается имя наемника и дата его гибели.
«Это Иско. Иско 200. Ориентировочное время смерти — 08:30 утра, дата 10 июня 2025 года», — говорит украинский военный на изъятой записи.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.