Украинские военные отчитываются перед командованием о погибших наемниках

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские военные собирают данные о погибших иностранных наемниках, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), для отчетности перед командованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.



Согласно информации, подтверждением этих действий служит видеозапись, обнаруженная у ликвидированного украинского боевика. На записи видно, как солдат ВСУ фиксирует тело погибшего колумбийского наемника. В видеоотчете упоминается имя наемника и дата его гибели.

«Это Иско. Иско 200. Ориентировочное время смерти — 08:30 утра, дата 10 июня 2025 года», — говорит украинский военный на изъятой записи.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

