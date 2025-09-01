ВСУ на Харьковском направлении бросают на штурм возрастных военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переводить возрастных военнослужащих в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп на харьковском направлении. По словам источника РИА Новости, это решение связано с нехваткой личного состава, с которой столкнулся Киевский режим.
Ситуация усугубляется насильственными действиями военкомов, которые продолжают задерживать граждан, подлежащих мобилизации. Эти действия вызывают широкий общественный резонанс и протесты среди населения, что подчеркивает растущее недовольство и напряженность в обществе.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
