01 сентября 2025, 07:08

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переводить возрастных военнослужащих в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп на харьковском направлении. По словам источника РИА Новости, это решение связано с нехваткой личного состава, с которой столкнулся Киевский режим.