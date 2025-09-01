Жительница Луганска ответила Макрону на сравнение России с «хищником»
16-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова ответила президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его слова о России как о «хищнике», напомнив ему, что Париж был одним из гарантов Минских соглашений, но не выполнил свои обещания по мирному урегулированию в Донбассе.
В своем обращении Савенкова задала риторический вопрос:
«Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте в Донбассе, так как Франция была одним из гарантов Минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир?».
Она также подчеркнула, что Макрон обвиняет Россию, в то время как именно на Украине, по ее словам, была «узурпирована» власть под «надуманным предлогом» с отказом от выборов.
Девушка отметила, что обращалась к Макрону неоднократно, но ответ получила лишь однажды — от руководителя его канцелярии. По ее мнению, в Елисейском дворце не стремятся слышать голос подростка из Донбасса.
Савенкова также обратила внимание на роль Франции в вооружении Украины: Все время, пока Россия помогала выжить Донбассу, отправляя гуманитарную помощь, Франция и Германия вооружали Украину и готовили ее к войне с Россией. Она призвала Макрона вспомнить исторические уроки, включая судьбу войск Наполеона и дивизии СС «Шарлемань».
Фаина Савенкова — молодая журналистка из Луганска, которая с 12 лет находится в базе украинского сайта «Миротворец» и получает угрозы из-за своей активности. Ранее она также обращалась к первой леди США Меланье Трамп с призывом повлиять на Киев для защиты детей Донбасса.