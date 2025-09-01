Жительница Луганска ответила Макрону на сравнение России с «хищником»

01 сентября 2025, 04:39

Фото: Istock/stefanamer

16-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова ответила президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его слова о России как о «хищнике», напомнив ему, что Париж был одним из гарантов Минских соглашений, но не выполнил свои обещания по мирному урегулированию в Донбассе.





В своем обращении Савенкова задала риторический вопрос:





«Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте в Донбассе, так как Франция была одним из гарантов Минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир?».