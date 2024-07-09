Bloomberg: СА может продать часть ценных бумаг G7 из-за активов России

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Саудовская Аравия пригрозила странам «Большой семерки», что продаст часть долговых бумаг Европы, если в объединении решат конфисковать российские замороженные активы и направить эти деньги на поддержку Киева. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, которые знакомы с ситуацией.
«Какими бы ни были мотивы, действия Саудовской Аравии подчеркивают ее растущее влияние на мировой арене и трудности, с которыми сталкивается «Большая семерка» в получении поддержки со стороны стран так называемого Глобального Юга для Украины», — сказано в публикации агентства.
Таким образом в мае и июне текущего года государства G7 обсуждали возможность поддерживать киевский режим с помощью замороженных активов российской стороны. Сами средства предполагалось не трогать, а пользоваться лишь прибылью от активов.
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Никита Кротов