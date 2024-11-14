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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Bloomberg: США полагают, что удары украинской армии по РФ не принесут Киеву пользы

Bloomberg: США полагают, что удары украинской армии по РФ не принесут Киеву пользы

Фото: istockphoto/ Diy13

Фото: istockphoto/ Diy13

США не будут разрешать ВСУ наносить удары западным оружием по России, так как полагают, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта. Bloomberg рассказал о деталях.


Некоторые лидеры Европейского союза (ЕС) настаивают на том, чтобы Соединённые Штаты Америки дали разрешение Украине использовать оружие Запада, чтобы нанести удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Действующий президент США Джо Байден до сих пор отказывался выполнять эту просьбу.

Ранее на встрече с представителями СМИ в Польше Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что нужно продолжать потсавлять Киеву вооружения — это нужно для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и предотвратить дальнейшие потери территорий Украины. Недавно назначенный на пост Рютте систематически обращается к США и европейским странам с призывом увеличить поддержку ВСУ.

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Профессор Малинен: Украине и её сторонникам нельзя забывать, что их время на исходе
14 ноября 2024, 21:26

Фото: istockphoto/ Diy13

В социальной сети Х профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сказал, что Украине и её соратникам нужно помнить, что их время на исходе.
«Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой (эпических масштабов)», — подчеркнул Туомас Малинен.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт уверен, что решения украинского конфликта существуют, но они «нестандартные».

Ранее аналитик из Великобритании Александр Меркурис пояснил слова новоизбранного главы Белого дома Дональда Трампа. Он считает, что это значит Вашингтон прекратит помогать Киву. Александр Меркурис также полагает, что Трамп сейчас вряд ли имеет точные способы урегулирования украинского и ближневосточного кризисов.

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Мособлдума продлила действие льгот по транспортному налогу для участников СВО
14 ноября 2024, 21:02

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы продлили до конца 2025 года действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Участники спецоперации освобождены от транспортного налога с прошлого года. Мы видим востребованность этой меры поддержки, поэтому сегодня продлили действие льготы до 1 января 2026 года. Практика показала, что есть запрос и на увеличение мощности освобождаемых от уплаты транспортного налога автомобилей до 200 лошадиных сил. До этого она составляла 150 лошадиных сил. Мы пошли навстречу и тоже отразили это в законе», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пояснил, что закон был разработан на основе обращений семей военных. Брынцалов напомнил, что в Подмосковье принят целый комплекс мер поддержки как для участников спецоперации, так и для их родных.

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#подмосковье
#московская область
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Экс-замгенсека НАТО: РФ может сделать три уступки Трампу
14 ноября 2024, 20:16

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Россия может сделать республиканцу Дональду Трампу три уступки. Их озвучила экс-замсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер в статье для газеты Financial Times (FT).
Первой уступкой Роуз Геттемюллер упомянула описание статуса Западной Германии после Второй мировой войны, когда «территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германии от ее восточных регионов не считалось постоянным». Она говорит, что данной формулировкой Соединённые Штаты Америки могут пользоваться для прекращения огня на территории Украины, подчеркнув, что «раздел может длиться долго, его никогда не следует принимать как постоянный».

Следующей уступкой может стать предложение РФ о стороны допустить вступление Украины в НАТО и оно не станет переноситься на «на неопределенный срок».

Третья уступка — переговоры по стратегической ядерной стабильности. Роуз Геттемюллер высказалась, что Москва сможет пойти на ряд уступок, нов том случае, если они будут детально продуманы.

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#украина
#германия
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Воробьёв проверил работу оружейного завода, производящего продукцию для СВО
14 ноября 2024, 20:10

А. Вороббьёв (слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ознакомился с продукцией оружейного завода, применяемой в зоне проведения спецоперации. Высокоточные винтовки под брендом ORSIS пользуются большим спросом у силовых структур и в Вооруженных силах России.
«Я сегодня приехал на это предприятие, чтобы в лице вашего коллектива поблагодарить весь военно-промышленный комплекс. В Московской области расположены очень технологичные, конкурентоспособные, важные для обороноспособности нашей страны предприятия. На них трудятся специалисты, которые великолепно знают своё ремесло. Очень много молодых ребят, технологов, инженеров. Все это имеет принципиальное значение для обеспечения мира. Нашу страну нужно защищать, используя самое технологичное оружие. Вы справляетесь с этой задачей. Репутация изделий, которые вы производите, самая высокая», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На предприятии предусмотрен полный цикл производства нарезного оружия – изготовление стволов, затворных групп, спусковых механизмов, лож, а также сборка, проверка и тестовый отстрел готовых изделий. Завод укомплектован современными станками с программно-числовым управлением.
«Предприятие в рамках заказа Минобороны производит изделия военного назначения. Полностью прошли государственные испытания высокоточные винтовки с индексом 6В12 и 6В13. Сейчас идёт процесс постановки на вооружение. Помимо этого, производим ряд высокоточных винтовок, которые позволяют стрелять на дальние расстояния», – рассказал директор по производству завода Максим Байметов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На предприятии есть патронный цех. Сегодня сертифицировано несколько калибров. Для нужд армии производят и специальные патроны с повышенными возможностями по пробитию целей. Кроме того, выпускают целую линейку охотничьих и спортивных изделий

Он добавил, что на предприятии работают около 150 человек. Завод сотрудничает с местным колледжем, где преподают его бывшие сотрудники. Студенты проходят на предприятии практику и остаются.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Планирует работать на оружейном заводе и студент Андрей Власов.
«Сюда нас отправили на практику, сейчас тружусь в должности сборщика-упаковщика. Мне и дальше хотелось бы тут работать, всё нравится. Планирую перейти в станочный цех, поскольку учусь по специальности «технолог обрабатывающего производства», – рассказал молодой человек.
Предприятие разрабатывает и модернизирует современные высокоточные оружейные системы. Оно сотрудничает с российскими НИИ и высшими техническими учебными заведениями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#спецоперация
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Жители Мариуполя возвращаются в город из Украины
Треть жителей Мариуполя вернулась в город
14 ноября 2024, 19:18

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Треть жителей Мариуполя вернулась в город. Об этом сообщил советник назначенного Киевом мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, причина в том, что людям негде жить на подконтрольной украинским властям части страны, ввиду отсутствия необходимой поддержки и решения жилищного вопроса.

«Людям банально негде жить. Если они работают — не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду», — пояснил Андрющенко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что люди просто вынуждены возвращаться в Мариуполь.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что многие украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются на освобожденные армией РФ территории.

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FT: облигации Украины выросли на фоне ожиданий мирных переговоров
14 ноября 2024, 18:14

Фото: iStock/alfexe

Стоимость суверенных облигаций Украины, номинированных в долларах, за последний месяц поднялась на 12% на фоне ожиданий окончания конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Инвесторы в облигации делают ставку на то, что страна (Украина – ред.) будет готова принять мирное соглашение, которое предполагает навсегда отказаться от территорий, которые она потеряла в конфликте», — говорится в статье.

При этом представитель компании Ninety One Тис Лоу, который владеет некоторыми украинскими облигациями, рассказал, что операции с ними действительно проводились в ожидании окончания противостояния или возможности действий Трамп, который подтолкнет стороны конфликта к началу переговоров.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что всеми силами постарается быстро завершить конфликт на Украине.

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ABC News: В ВСУ назвали дипломатию единственным способом завершения конфликта
14 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Diy13

Единственным приемлемым способом завершения украинского конфликта является дипломатия. Теперь это признали в командовании Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает вещающий на США телеканал ABC News со ссылкой на украинского генерала, пожелавшего сохранить анонимность. Обозреватели телеканала отмечают, что российская армия осуществляет активные наступательные действия на восточном участке линии боевого соприкосновения, а Киев ощущает острую нехватку людских ресурсов для того, чтобы противостоять этому натиску.

По информации телеканала, некоторые украинские чиновники, командиры и рядовые военнослужащие ВСУ рассказали, что они надеялись на победу Дональда Трампа на выборах в США, так как считают, что он способен положить конец конфликту путём переговоров. По их мнению, продолжение боевых действий идёт «не на пользу Украине», заключают авторы публикации.

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#киев
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КНДР могла передать России дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan
Военкоры «РВ» показали кадры возможной перевозки артиллерии КНДР по РФ
14 ноября 2024, 17:47

Фото: iStock/vadimrysev

КНДР могла передать России свои «Царь-пушки» — дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan. Фото перевозки таких орудий по территории РФ публикует Telegram-канал «Военкоры русской Весны».
«КНДР могла передать России свои «Царь-пушки» — дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, система оснащена 170-мм орудием. Обычными снарядами M1989 Koksan может стрелять на расстояние до 40 км, а боеприпасами активно-реактивного типа – до 60 км.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз бездоказательно заявил, что военные из КНДР якобы уже «буквально участвуют в боях против ВСУ». Он также пригрозил «жёстким ответом».

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Российские бойцы продолжают штурмовать Купянск, взяв еще три опорника ВСУ
ВС РФ взяли еще три опорных пункта ВСУ при штурме Купянске
14 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские бойцы взяли еще три опорных пункта ВСУ при штурме Купянска в ДНР. Об этом пишет Shot.
По данным издания, в результате очередного рывка российских сил и высадки десанта ударами РСЗО уничтожены две гаубицы Д-30 и около семи миномётных расчётов ВСУ. При этом ликвидировано до 50 человек личного состава противника, среди которых оказались боевики из 116-й ОМБр и 14-й ОМБр.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что армия России закрепляется на окраинах Купянска Харьковской области.

По его словам, российскими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска. Продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.

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