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США не будут разрешать ВСУ наносить удары западным оружием по России, так как полагают, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта. Bloomberg рассказал о деталях.
Некоторые лидеры Европейского союза (ЕС) настаивают на том, чтобы Соединённые Штаты Америки дали разрешение Украине использовать оружие Запада, чтобы нанести удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Действующий президент США Джо Байден до сих пор отказывался выполнять эту просьбу.
Ранее на встрече с представителями СМИ в Польше Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что нужно продолжать потсавлять Киеву вооружения — это нужно для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и предотвратить дальнейшие потери территорий Украины. Недавно назначенный на пост Рютте систематически обращается к США и европейским странам с призывом увеличить поддержку ВСУ.
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