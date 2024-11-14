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Группировка Владимира Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине. Так считает покинувший страну депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
По его словам, Зеленский являлся ключевым фигурой в потере государственности и субъектности Украины. Нардеп призвал разделять понятия Зеленский и Украина, так ка на сегодняшний день это совершенно разные вещи.
При этом он отметил, что уже начался первый этап избавления от Зеленского и предположил, что мир на Украине настанет в 2025 году.
Киев добивается экстрадиции Дмитрука.
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«Зеленский уже давно не легитимный президент, по сути, человек-террорист. По сути, сегодня это террористическая организация, которая попросту захватила власть на Украине», — сказал Дмитрук в беседе с RT.
При этом он отметил, что уже начался первый этап избавления от Зеленского и предположил, что мир на Украине настанет в 2025 году.
Киев добивается экстрадиции Дмитрука.
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Элина Позднякова