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Bloomberg: США требуют от Зеленского более конкретного плана боевых действий

11 января 2024, 16:29
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты ждут от президента Украины Владимира Зеленского чёткого плана боевых действий на 2024 год, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
По информации агентства, эту позицию американской администрации озвучит помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нам нужно знать, какой у них план, и я уверен, что именно этого добивается и администрация. Они не могут четко объяснить, как выглядит победа», — прокомментировал ситуацию сенатор американского Конгресса Джон Эрнст.


Отмечается, что Штатам необходимо чётков понимать, как Вооружённые силы Украины планируют действовать в 2024 году на линии боевого соприкосновения. Именно от этого будет зависеть последующая военная и финансовая помощь Киеву. При этом, как отметили в Bloomberg, руководствог сильно смущает тот факт, что в политической и военной власти Украины произошёл очевидный серьёзный раскол.

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Медведев вновь заговорил о возможном применении РФ ядерного оружия
Медведев ответил Игнату на угрозу уничтожения пусковых установок С-300 в России
11 января 2024, 17:05

Фото: сайт Кремля

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что в случае атак на территории России, она будет в праве использовать ядерное оружие для своей защиты.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине на хватит сил сбивать все российские ракеты С-300 и отметил, что лучше всего уничтожить пусковые установки на территории России.

«Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что враги России «рискуют нарваться» на ответные действия со стороны России, согласно пункту «г» статьи 19 ядерной доктрины. Таким образом, РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.

По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства.

«Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», - заключил Медведев.

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В ВСУ предложили уничтожить пусковые установки ракет С-300 на территории РФ
Игнат: нужно уничтожить пусковые установки ракет С-300 на территории РФ
11 января 2024, 16:49

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине на хватит сил сбивать все российские ракеты С-300 и отметил, что лучше всего уничтожить пусковые установки на территории России. Так он ответил на вопрос, как ВСУ планируют обезопасить Харьков от российских обстрелов.
«Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод - это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты», - заявил Игнат.

Он отметил, что для этого необходимо иметь высокоточное оружие, с помощью которого можно будет существенно сократить число российских дивизионов С-300, которые, по его словам, ВС РФ расставили по передней линии в зоне СВО.

Игнат также добавил, что у жителей Харькова есть считанные минуты для укрытия после объявления угрозы удара баллистическим оружием.

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#россия
#оружие
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#сво
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Российские «Солнцепеки» станут неуязвимыми для FPV-дронов
11 января 2024, 16:18

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Омский завод транспортного машиностроения создал для ТОС-1А «Солнцепек» бортовые экраны динамической защиты, которая усилит защиту экипажа и оборудования от вражеских атак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения.
«Новым является то, что в боевой машине тяжелой огнеметной системы на шасси базового танка надгусеничные полки на всю длину оборудованы вертикальным фальшбортом, на котором посредством болтового соединения установлены бортовые экраны встроенной динамической защиты», - говорится в описании изобретения.

Изобретатели утверждают, что теперь экипаж, а также внутреннее и наружное оборудование станут более защищенными от современных бронебойных подкалиберных снарядов и кумулятивных средств поражения ПТУР и РПГ. Кроме того, защиту не смогут пробить и осколки осколочно-фугасных снарядов различного калибра и дрон-камикадзе с готовыми убойными элементами.

ТОС-1А «Солнцепек» является огнеметной системой, располагающейся на танковом шасси. Она работает с реактивными снарядами калибра 220 мм с термобарической боевой частью, которая создает объемный взрыв для уничтожения живой силы противника, а также вражеского вооружения и укрепленных позиций. Система применяется в зоне спецоперации с самого ее начала.

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#дрон
#взрыв
#оборудование
#всу
#вооружения
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«Одесса станет русским городом»: В США прислушались к заявлению Путина
Риттер: Украина может потерять Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев
11 января 2024, 16:17

Фото: iStock/V-art

Спецоперация на Украине на завершится, пока Россия не устранит угрозу, которая исходит в Чёрном морне от Одессы, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Владимир Путин на днях сделал интересное заявление. Он сказал, что Одесса — русский город. Если Путин выходит и говорит, что Одесса — это русский город, значит Одесса будет русским городом», — прокомментировал ситуацию Риттер.

При этом, эксперт подчеркнул, что специальная военная операция на Украине не завершится, пока Россия не устранит угрозу в Чёрном море, котора исходит от Одессы. При этом, чтобы установить контроль над Одессой, надо сперва взять Харьков, затем Днепропетровск, Николаев, и только потом Одессу.

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#одесса
#николаев
#Харьков
#чёрное море
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Медведев: РФ на Украине использовала оружие с разным наполнением, кроме ядерного
11 января 2024, 15:24

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия на Украина применяла разные виды вооружения, кроме ядерного. Об этом он сообщил в ходе заседание группы ВПК.
По словам ​Медведева, о стремительном развитии российского оборонно-промышленного комплекса свидетельствуют последние успешные удары по украинским военным объектам, которые нанесли Вооружённые силы РФ.

«Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — подчеркнул политик.

Ранее в американском издании MWM отметили, что современные российские танки танки Т-80БВМ показали своё превосходство над знаменитыми немецкими Leopard.

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#дмитрий медведев
#оружие
#сво
#украина
#вс рф
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Зеленский отказался от временного прекращения огня на Украине
Зеленский: временное прекращение огня выгодно лишь РФ и не приведёт к диалогу
11 января 2024, 14:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Временное прекращение боевых действий будет полезно только России и не приведёт к проведению политического диалога. С таким мнением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом.
Глава государства подчеркнул, что такая пауза выгодна лишь России, поэтому Киев не допустит её реализации.

Ранее, осенью прошлого года, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к проведению переговоров с Украиной. При этом страна не рассматривает возможности проведения временного прекращения огня и не будет рассматривать подобные предложения от Украины. Министр добавлял, что России пришлось однажды рассмотреть такую возможность, однако страну обманули.

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#владимир зеленский
#россия
#украина
#спецоперация
#переговоры
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Президент Эстонии Алар Карис одобрил удары ВСУ по России
11 января 2024, 13:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Эстонии Алар Карис одобрил удары украинской армии по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эстонский лидер подчеркнул, что удары ВСУ по территории России, которые осуществляются западным оружием, неизбежны по тактическим соображениям.

Также он подчеркнул, что страны, которые осуществляют поставки вооружения для украинской армии, осознают, что оно будет использоваться для поражения целей противника, а также для сдерживания его войск.

Ранее сообщалось, что киевские власти проводят переговоры с представителями НАТО о предоставлении альянсом кораблей для охраны коридоров в Чёрном море.

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#эстония
#украина
#россия
#всу
#обстрел
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Обнародованы официальные данные о количестве некрологов на Украине с июня 2022 года
С июня 2022 года на Украине были опубликованы 408 тысяч солдатских некрологов
11 января 2024, 12:40

Фото: istockphoto/beekeepx

Военные эксперты в разных странах пришли к выводу, что безвозвратные потери ВСУ с начала конфликта составили около полумиллиона человек. В украинских СМИ и на сайтах с июня 2022 года опубликованы 408 тысяч некрологов.
Обозреватели издания «Комсомольская правда» подчёркивают, что эта цифра основывается только на официальных данных, которые можно подтвердить, обращаясь к украинским ресурсам. То есть, это те данные о погибших, которые указывает украинская сторона.

Разница между цифрой 500 тысяч человек, которую называют в том числе и западные эксперты, и 408 тысячами опубликованных некрологов объясняется тем, что какое-то количество своих погибших военнослужащих Киев просто не обозначает. Существует целая коррупционная схема по сокрытию реальных цифр боевых потерь.

Подлинные данные о количестве погибших могут скрывать абсолютно все — от командира взвода украинской армии до командира бригады ВСУ. Происходит задержка в обнародовании информации о гибели солдат, от недель до месяцев. За это время украинский офицер в подразделении, где погиб человек, может неплохо нажиться на зарплате погибшего и на социальных выплатах, которые положены его родственникам. Такие коррупционные схемы действуют на Украине едва ли не с самого начала СВО.

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#данные
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#сво
#всу
#киев
#солдат
#украина
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«Не повторяйте моих ошибок»: Польский наёмник пожалел, что воевал за ВСУ
Сальдо: Польский наёмник заявил, что считает ошибкой свой приезд на Украину
11 января 2024, 11:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Польский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, заявил, что жалеет о своём приезде на Украину, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Бывший польский наёмник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать», — прокомментировал ситуацию Сальдо.

Губернатор рассказал, что поляк был взят в плен российскиими военными 19 декабря. Он был ранен, но бойцы Вооружённых сил Украины бросили его умирать. ВС РФ же оказали ему первую помощь, а затем доставили на дальнейшее лечение в госпиталь.

Сальдо также подчеркнул, что сейчас поляк полностью пересмотрел свои взгляды на специальную военную операцию. Бывший наёмник осознал, кто на самом деле «защищает» Украину.

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#всу
#вс рф
#херсонская область
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