Bloomberg: США требуют от Зеленского более конкретного плана боевых действий

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Соединённые Штаты ждут от президента Украины Владимира Зеленского чёткого плана боевых действий на 2024 год, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
По информации агентства, эту позицию американской администрации озвучит помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Отмечается, что Штатам необходимо чётков понимать, как Вооружённые силы Украины планируют действовать в 2024 году на линии боевого соприкосновения. Именно от этого будет зависеть последующая военная и финансовая помощь Киеву. При этом, как отметили в Bloomberg, руководствог сильно смущает тот факт, что в политической и военной власти Украины произошёл очевидный серьёзный раскол.
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«Нам нужно знать, какой у них план, и я уверен, что именно этого добивается и администрация. Они не могут четко объяснить, как выглядит победа», — прокомментировал ситуацию сенатор американского Конгресса Джон Эрнст.
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Евгения Парфентьева