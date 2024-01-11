Российские «Солнцепеки» станут неуязвимыми для FPV-дронов

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине на хватит сил сбивать все российские ракеты С-300 и отметил, что лучше всего уничтожить пусковые установки на территории России. Так он ответил на вопрос, как ВСУ планируют обезопасить Харьков от российских обстрелов.