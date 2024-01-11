Российские «Солнцепеки» станут неуязвимыми для FPV-дронов

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Омский завод транспортного машиностроения создал для ТОС-1А «Солнцепек» бортовые экраны динамической защиты, которая усилит защиту экипажа и оборудования от вражеских атак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения.
«Новым является то, что в боевой машине тяжелой огнеметной системы на шасси базового танка надгусеничные полки на всю длину оборудованы вертикальным фальшбортом, на котором посредством болтового соединения установлены бортовые экраны встроенной динамической защиты», - говорится в описании изобретения.
Изобретатели утверждают, что теперь экипаж, а также внутреннее и наружное оборудование станут более защищенными от современных бронебойных подкалиберных снарядов и кумулятивных средств поражения ПТУР и РПГ. Кроме того, защиту не смогут пробить и осколки осколочно-фугасных снарядов различного калибра и дрон-камикадзе с готовыми убойными элементами.
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