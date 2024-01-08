Вице-премьер Украины рассказал, что используют ВСУ вместо снарядов

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ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Об этом завил вице-премьер Украины Михаил Федоров в беседе с WSJ.
«Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — сообщил Федоров.
Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут.
Кроме того, американские журналисты напомнили о существенном замедлении финансовой помощи Киеву со стороны западных союзников. В статье также указано на истощение украинской армии вследствие контрнаступления, которое попытались осуществить ВСУ летом 2023 года.
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Анастасия Крестьянова