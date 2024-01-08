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Вице-премьер Украины рассказал, что используют ВСУ вместо снарядов

WSJ: дефицит снарядов вынуждает ВСУ чаще применять FPV-дроны
08 января 2024, 11:53
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Об этом завил вице-премьер Украины Михаил Федоров в беседе с WSJ.
«Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — сообщил Федоров.

Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут.


Авторы статьи добавили, что украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».

Кроме того, американские журналисты напомнили о существенном замедлении финансовой помощи Киеву со стороны западных союзников. В статье также указано на истощение украинской армии вследствие контрнаступления, которое попытались осуществить ВСУ летом 2023 года.

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В Запорожье прогремела серия взрывов
Рогов: серия взрывов прогремела в городе Запорожье
08 января 2024, 12:09

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима, около 08.00 прогремело не менее восьми взрывов. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным - удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий боевиками ВСУ», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что ПВО ВСУ пыталась сбить российские ракеты, однако отработала не по ним, а по жилым кварталам. Ссылаясь на информацию местных жителей, Рогов отметил, что всего в городе Запорожье прогремело не менее восьми взрывов.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские вооружённые силы уничтожили два украинских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot.

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#ракеты
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#запорожье
#рогов
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На западном окраине Киева прорвало канализацию
08 января 2024, 11:41

Фото: iStock/JARAMA

В Святошинском районе Киева ночью произошёл прорыв канализации.
«МК» пишет, что зловонные потоки хлынули на бульвар Жюля Верна, припаркованные машины в некоторых местах оказались по днище затоплены в жидкости.

В социальных сетях рассказали, что к утру аварию ликвидировали. Киевская городская администрация проинформировала, что на Борщаговке произошёл прорыв трубы с холодной водой, а не канализация.

Ранее сообщалось, что Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ, располагающийся на Краснолиманском направлении.
Отечественные бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет пресс-служба Минобороны.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили укрепрайон и живую силу противника на Краснолиманском направлении.

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#украина
#киев
#новости
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В Германии предрекли Украине очередную потерю территорий
Berliner Zeitung: Киев может потерять территории из-за сокращения помощи Запада
08 января 2024, 11:31

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина рискует потерять в новом 2024 году территории из-за сокращения западной помощи. Так пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«В этом году Киев окажется под гораздо большим давлением, вероятно, не сможет начать наступление и с большей вероятностью займет оборонительную позицию. Возможно, Украина даже потеряет территории», — говорится в статье.

Автор уверен, что Украине не хватит ресурсов, чтобы производить необходимое число вооружения. В материале уточняется, что эксперты начали скептически относиться к возможной победе Украины в конфликте. Это происходит в частности из-за внутриполитических дебатов в США и отсутствия общей позиции среди 27 стран Евросоюза.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза не поступит.

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#украина
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#сво
#всу
#запад
#вооружения
#киев
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В ЛНР самолет ВКС РФ уронил боеприпас «ФАБ-250»
Пасечник: над Рубежным в ЛНР произошел нештатный сход боеприпаса «ФАБ-250»
08 января 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

В ЛНР над городом Рубежное произошел нештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250» при выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил РФ, пострадавших нет. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. При этом была оперативно проведена эвакуация жителей ближайших домов. Некоторых разместили в пунктах временного размещения, остальные отправились к родственникам, уточнил Пасечник.

По его словам, на месте происшествия сейчас находится следственно-оперативная группа МВД, представители МЧС и военной комендатуры. В ближайшее время боеприпас будет обезврежен.

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#происшествия
#telegram
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На Украине заявили о новой российской тактике для нанесения ракетных ударов
Оператор ПЗРК Stinger ВСУ: РФ использует новую тактику для ракетных ударов
08 января 2024, 10:54

Фото: iStock/bpawesome

Россия перешла к новой тактике для нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Об этом заявил украинский оператор системы FIM-92 Stinger, его слова передает TV5 Monde.
«Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», — пояснил украинский военный.

При этом он отметил, что из-за массированных российских ракетных атак у ВСУ могут закончиться запасы боеприпасов.

Ранее в Минобороны России заявили, что на купянском направлении гаубица Д-30 с первого выстрела уничтожила командный пункт ВСУ. В ведомстве отметили выдающиеся действия артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

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#запад
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Кулеба рассказал, что думают союзники о заморозке конфликта с РФ
Кулеба: союзники не просят Киев начать переговоры о замораживании конфликта с РФ
08 января 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью испанской газете Pais, что союзники не просят Украину вести переговоры с РФ о замораживании конфликта.
«Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны. Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант», - сообщил Кулеба, когда отвечал на вопрос, предлагали ли союзники заморозить конфликт с РФ.
Кулеба объяснил, что Украина должна быть вопросом единства, а не разделения. По мнению главы МИД Украины, российские власти не желают «ни замороженного конфликта, ни мира».

Ранее сообщалось, что ЕС и США готовы оказывать поддержку Украине только до тех пор, пока им это выгодно.

В США грядут президентские выборы, поэтому в конце 2023 года конгресс был занят не Украиной, а по большей части внутренними проблемами. Республиканцы готовы утверждать помощь Украине, только если демократы будут согласны выделить средства на укрепление рубежей с Мексикой, но те пока не дают согласия.

Провал контрнаступления ВСУ заставил союзников Украины задуматься о целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием.

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В зоне СВО ликвидирован украинский пилот МиГ-29 с позывным «Голубой шлем»
«Страна.ua»: на Украине ликвидирован пилот МиГ-29 с позывным «Голубой шлем»
08 января 2024, 10:15

Фото: iStock/Ryan Fletcher

В зоне спецоперации российскими силами ликвидирован украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Голубой шлем». Об этом пишет местное издание «Страна.ua», ссылаясь на сообщения в соцсетях
«На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем. — ред.) — говорится в Telegram-канале издания.

Однако уточняется, что официально данная информация еще не была подтверждена. При этом, согласно сообщению, Минобороны России сообщало, что украинский МиГ-29 был сбит ещё в конце декабря.

Таким образом, издание утверждает, что погибшего пилота звали Владислав, ему было 23 года.

7 января в тылу ВСУ в Днепропетровской области также были уничтожены два самолёта Военно-воздушных сил Украины. В Минобороны РФ отметили, что первый самолёт Су-25 был сбит российскими средствами около города Днепра. А второй истребитель Су-27 сбит в районе Кривого Рога.

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#минобороны рф
#telegram
#информация
#всу
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Украинские СМИ начали говорить об отсутствии союзников
08 января 2024, 09:49

Фото: istockphoto/e-crow

ЕС и США готовы оказывать поддержку Украине только до тех пор, пока им это выгодно.
В США грядут президентские выборы, поэтому в конце 2023 года конгресс был занят не Украиной, а по большей части внутренними проблемами. Республиканцы готовы утверждать помощь Украине, только если демократы будут согласны выделить средства на укрепление рубежей с Мексикой, но те пока не дают согласия.

Провал контрнаступления ВСУ заставил союзников Украины задуматься о целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием.
Slate пишет, что миллиарды долларов налогоплательщиков США логичнее было бы потратить на другие нужды.

«Россию не победить, лучше заключить перемирие», —пишет National Review.
Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал телеканалу ZDF, что Берлин — не союзник Украины.

«Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках НАТО», — объяснил Писториус.
Венгерский премьер Виктор Орбан тоже уверен в тупиковости действующей антироссийской политики ЕС.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов предполагает, что партнерство с США и Евросоюзом у Украины носит временный характер.

«Киев — это инструмент Вашингтона в борьбе с Москвой и Пекином. Пока там справляются с поставленными задачами, киевскому режиму оказывают поддержку. Как только приоритеты изменятся — забудут. Европейцы больше заинтересованы, в основном из-за трудовых ресурсов», — считает Денисов.
Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии.

Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях.

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#политика
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Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении
08 января 2024, 09:35

Фото: istock / Marina Denisenko

Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ, располагающийся на Краснолиманском направлении.
Отечественные бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет пресс-служба Минобороны.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили укрепрайон и живую силу противника на Краснолиманском направлении.

Пилоты атаковали неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 каждый день выполняют задачи по ликвидации скопления живой силы и военных объектов.

Ранее расчёты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По сообщению представителей российского оборонного ведомства, место дислокации боевой техники противника сначала было обнаружено разведкой группировки российских войск «Запад». После этого батарея РСЗО «Ураган» нанесла массированный удар по скоплению техники ВСУ под Купянском.

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