Bloomberg: в Киеве уверены, что могут нарастить оружейное производство

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Украинская военная промышленность может производить вооружения на 20 миллиардов долларов в год, а к следующему 2025 году до 30 миллиардов, пишет Bloomberg, ссылаясь на бывшего министра по стратегическим промышленным отраслям республики Александра Камышина. Сейчас он советник Владимира Зеленского.
«Камышин заявил, что военная промышленность Украины, приобретающая все более частных характер, имеет возможности производить в год вооружение на сумму 20 миллиардов долларов, в 2025 году эта сумма возрастет до 30 миллиардов долларов», — сказано в материале.Отмечено, что страна сможет произвести «огромное количество» дронов и баллистических ракет, чья дальность полета составит до полутора тысяч километров.
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