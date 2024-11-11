Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области

Александр Сырский
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о текущих задачах украинской армии в контексте ситуации в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Главнокомандующий отметил, что стойкость украинских воинов играет ключевую роль в противостоянии российским силам.
Сырский подчеркнул, что если бы не мужество и решимость украинских военнослужащих, то «десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях».
Он указал, что это могло бы значительно ухудшить обстановку на фронте. По его словам, российские силы продолжают активные попытки вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь контролируемой ими территории.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Сырский подчеркнул, что если бы не мужество и решимость украинских военнослужащих, то «десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях».
Он указал, что это могло бы значительно ухудшить обстановку на фронте. По его словам, российские силы продолжают активные попытки вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь контролируемой ими территории.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова