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В Минобороны доложили последние новости из Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Колесниковку под Харьковом
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенный пункт Колесниковка в Харьковской области освобожден от противника бойцами ВС РФ, доложили в Минобороны в понедельник, 11 ноября.
Перед этим Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» проинформировал, что боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в Донецкой народной республике.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирного населения Донбасса. Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев занимается геноцидом.



Недружественные к РФ страны продолжают оказывать поддержку украинским неонацистам.

Летом Россия предлагала Украине мирный план, по которому Киев должен отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все ограничения. Киев не отреагировал.

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На Украине создали двойника убитого российского лётчика-предателя Кузьминова
CBS News: летчика-перебежчика из РФ Кузьминова похоронили на юге Испании
11 ноября 2024, 12:35

Убитого перебежчика из России Максима Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на собственный источник.
«Источники заявили, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании», — говорится в сообщении.

При этом телеканал сообщает, что летом в соцсетях были опубликованы кадры с авиашоу, на которых оказался мужчина, похожий на Кузьминова. Предполагается, что это был замаскированный под российского летчика-предателя служащий ГУР Украины. Сделано это было для дезинформации с целью заставить мир думать, что Кузьминов смог выжить при попытке покушения и продолжает работать на украинские спецслужбы.

Кроме того, сообщается, что убийство Кузьминова теперь расследует гражданская гвардия Испании. При этом оно проводится в строжайшей секретности. Ни один из испанских чиновников интервью по поводу убийства российского предателя не дал.

Напомним, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Сообщается, что в мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

В августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.


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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Военкоры «РВ» сообщили о подрыве боевиками ВСУ Терновской дамбы
11 ноября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/RamonCast

Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана боевиками ВСУ, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Вода начала затапливать поселки», — сказано в посте.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский назвал цель нападения на Курскую область.

Нападение на Курщину произошло ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор пограничники, росгвардейцы и бойцы ВС РФ. По признанию Александра Сырского, такой маневр должен был отвлечь российскую армию с Донбасса, но этого не случилось.

По оценкам экспертов, такой шаг киевского режима лишь усилил продвижение ВС РФ в Донбассе. Аналитики уверены, что боевики ВСУ долго не продержатся.

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Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области
11 ноября 2024, 11:44

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о текущих задачах украинской армии в контексте ситуации в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Главнокомандующий отметил, что стойкость украинских воинов играет ключевую роль в противостоянии российским силам.

Сырский подчеркнул, что если бы не мужество и решимость украинских военнослужащих, то «десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях».

Он указал, что это могло бы значительно ухудшить обстановку на фронте. По его словам, российские силы продолжают активные попытки вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь контролируемой ими территории.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Саратовский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за угрозы БПЛА
11 ноября 2024, 11:31

Фото: istockphoto/Sitikka

Саратовский международный аэропорт «Гагарин» временно ограничил прием и отправку самолетов на фоне предупреждения о возможной атаке дронов на регион, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов», — пояснили в пресс-службе.
Перед этим глава Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал, что оперативные службы региона в полной готовности после получения данных от Минобороны РФ об угрозе атаки беспилотников.

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ВС РФ ударили по ВСУ после срыва операции боевиков по угону вертолета
11 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Evgeny555

Бойцы ВС РФ ударили по позициям боевиков ВСУ после сорванной операции украинских боевиков по угону вертолета, проинформировали в ЦОС ФСБ.
Силовики уточнили, что при оперативной игре с военной разведкой Украины удалось обнаружить позиции украинской армии и поразить их при помощи реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России перерезают пути снабжения боевиков ВСУ в Курахово.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех целей спецоперации.

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Российские бойцы ликвидировали взвод РДК* в Курской области
11 ноября 2024, 11:08

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские бойцы уничтожили взвод РДК* ударом авиабомбы в Курской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, в совместную группу РДК* и других подразделений ВСУ входило порядка 100 боевиков. Однако около 90 из них были уничтожены в ходе боёв. Выжившая группа в составе 10 — 12 человек решила бежать на украинскую территорию. На протяжении нескольких часов за боевиками следили российские дроны.

В двух километрах от российско-украинской границы они устали и решили спрятаться в полуразрушенном здании в селе Дарьино. Тогда ВС РФ нанесли по ним удар авиабомбой. Объективным контролем установлено, что никто из боевиков из-под завалов уже не вышел.

По предварительным данным, большинство уничтоженных военных являются членами РДК*.

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* РДК — запрещённая и террористическая организация.
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Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово
Пушилин: ВС России продвигаются в Курахово и перерезают пути снабжения ВСУ
11 ноября 2024, 11:00

Фото: istockphoto.com/IherPhoto

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные перерезают пути снабжения Вооруженных сил Украины в Курахово. Об этом пишет РИА Новости.
Он в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что российские подразделения действуют достаточно слаженно и выверенно, работают не только в самом Курахово, но и перерезают линии снабжения противника. Он также добавил, что наблюдается охват населенного пункта и очень грамотное командование на данном этапе.

Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта в ДНР. По его словам, освобождение Курахово имеет ключевое значение для Донецка, особенно для Петровского района столицы республики. Он подчеркнул, что каждый метр продвижения важен, так как освобождение Курахово лишит противника возможности обстреливать Донецк. Также он отметил, что ВСУ наносят удары не только артиллерией, но и с помощью БПЛА, что представляет угрозу для населения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Польше заявили об увеличении потерь ВСУ
Военный аналитик Музыка: ВСУ теряют военных все быстрее
11 ноября 2024, 10:54

Фото: iStock/Jakub Laichter

В рядах ВСУ наблюдается рост потерь, которые не успевают восполняться. Об этом заявил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка после поездки на Украину, его слова передает CNN.
«Мы имеем ситуацию, когда украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа», — заявил Музыка.

По его словам, вторжение в Курскую область сильно растянуло и без того небольшие силы ВСУ. Также Музыка обратил внимание на трудности с интеграцией мобилизованных солдат. Он отметил, что их присутствие на передовой «практически незаметно».

Ранее эксперт в области безопасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что ситуация с мобилизацией на Украине обостряется. Массовые облавы работников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали обычным явлением даже в крупных городах, включая столицу. По его словам, Киев исчерпал мобилизационный ресурс в сельских районах.

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Российские штурмовики зашли в Курахово
Рогов: передовые штурмовые отряды ВС РФ вошли в восточную часть Курахово
11 ноября 2024, 10:30

Фото: iStock/Evgeny555

Российские штурмовики вошли в восточную часть Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Наши передовые штурмовые отряды вошли в восточную часть города. Там сейчас идут ожесточенные бои», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что в городе начались городские бои. Российские силовые структуры также передали, что ВСУ стараются «перебрасывать к городу небольшие группы солдат». В настоящий момент клещи вокруг украинской армии сжимаются с северных, южных и западных пригородов, отмечают представители структур.

8 ноября Рогов сообщал, что российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией, снабжающей украинских боевиков.

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