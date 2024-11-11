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Населенный пункт Колесниковка в Харьковской области освобожден от противника бойцами ВС РФ, доложили в Минобороны в понедельник, 11 ноября.
Перед этим Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» проинформировал, что боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в Донецкой народной республике.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирного населения Донбасса. Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев занимается геноцидом.
Недружественные к РФ страны продолжают оказывать поддержку украинским неонацистам.
Летом Россия предлагала Украине мирный план, по которому Киев должен отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все ограничения. Киев не отреагировал.
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Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирного населения Донбасса. Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев занимается геноцидом.
Недружественные к РФ страны продолжают оказывать поддержку украинским неонацистам.
Летом Россия предлагала Украине мирный план, по которому Киев должен отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все ограничения. Киев не отреагировал.
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Никита Кротов