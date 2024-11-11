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Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана боевиками ВСУ, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Вода начала затапливать поселки», — сказано в посте.Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский назвал цель нападения на Курскую область.
Нападение на Курщину произошло ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор пограничники, росгвардейцы и бойцы ВС РФ. По признанию Александра Сырского, такой маневр должен был отвлечь российскую армию с Донбасса, но этого не случилось.
По оценкам экспертов, такой шаг киевского режима лишь усилил продвижение ВС РФ в Донбассе. Аналитики уверены, что боевики ВСУ долго не продержатся.
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Никита Кротов