WP: США нужно убедить Россию, что Украина должна остаться «вооружённой до зубов»

11 августа 2025, 12:55

Фото: iStock/Alex Kochev

США в рамках предстоящего саммита на Аляске необходимо убедить Россию, что Украина в качестве гарантий своей безопасности должна остаться вооруженной западным оружием «до зубов». Об этом сообщает издание The Washington Post.