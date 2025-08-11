WP: США нужно убедить Россию, что Украина должна остаться «вооружённой до зубов»
США в рамках предстоящего саммита на Аляске необходимо убедить Россию, что Украина в качестве гарантий своей безопасности должна остаться вооруженной западным оружием «до зубов». Об этом сообщает издание The Washington Post.
В материале газеты говорится, что власти США должны добиться того, чтобы Россия признала Украину в качестве постоянной военной базы на восточной границе Европы.
Уточняется, что это может стать альтернативой вступлению Украины в Североатлантический альянс (НАТО), которое выглядит нереалистичным при президенте США Дональде Трампе.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
