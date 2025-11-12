Bloomberg: Зеленский причастен к коррупционному скандалу в энергетике

12 ноября 2025, 11:23

Колумнист Марк Чемпион в своей статье не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский и высокопоставленные чиновники из его окружения могут быть замешаны в коррупционных схемах в сфере энергетики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.





Чемпион сообщил, что антикоррупционные ведомства собрали около 1000 часов прослушанных разговоров, что может привести к новым разоблачениям и потрясениям в Украине.





«Прокуроры не утверждали, что Зеленский или другие высокопоставленные сотрудники его аппарата могли быть причастны к афере с "Энергоатомом" или другими последующими, на которые намекало Национальное антикоррупционное бюро Украины. Это может измениться», — отметил журналист.