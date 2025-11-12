Женщину осудили на 5,5 лет по первому в Севастополе делу о дискредитации ВС РФ
В Севастополе вынесли приговор по первому уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом пишет РИА Новости.
38-летнюю местную жительницу признали виновной в распространении ложной информации о действиях ВС РФ. Ленинский районный суд назначил ей пять с половиной лет в колонии общего режима. Кроме того, женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете, на два года.
Ранее стало известно, что суд Петербурга вернул составителям административный протокол о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, известной как Наоко.
Читайте также: