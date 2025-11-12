Мэр Киева Кличко выступил за снижение минимального возраста мобилизации на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Украине следует снизить минимальный возраст мобилизации с нынешних 25 до 22 лет. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.
По словам Кличко, украинская армия испытывает серьёзный дефицит личного состава.
«У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами. Раньше в армии служили 18-летние, но это были дети. Сейчас мобилизуют только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два – до 23 или 22 лет», – сказал мэр.
Он также отметил, что численное превосходство российских сил в зоне боевых действий растёт, поскольку многие молодые украинцы вместо службы в армии уезжают в Европу.
Ранее украинские власти уже обсуждали возможность изменения возрастных рамок мобилизации, однако соответствующие поправки пока не вносили в законодательство.